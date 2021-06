Covid: in Piemonte 66 positivi, tasso allo 0,3%

In Piemonte 66 casi positivi al Covid, nel bollettino odierno dell'Unità di crisi regionale, con un tasso dello 0,3% in rapporto ai 25.410 tamponi diagnostici processati (20.327 antigenici). I decessi sono 2, ma nessun caso è di oggi. Calo di 6 ricoverati in terapia intensiva, ora in totale 30; negli altri reparti -8, il numero complessivo scende a 225. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.543, i guariti +171, gli attualmente positivi 1.798.