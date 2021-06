Incidenti stradali: auto travolge passanti, due denunciati

Due persone sono rimaste ferite a Ivrea (Torino) dopo essere state travolte da un'auto che dopo l'urto non si è fermata. Il conducente è stato rintracciato dalla polizia dopo una breve indagine: si tratta di un ventenne che è stato denunciato insieme all'amico, di 19 anni, figlio del proprietario del veicolo, che si trovava con lui. Entrambi i giovani sono stati denunciati in stato di libertà per omissione di soccorso. Il ventenne alla guida verrà deferito anche per fuga a seguito di incidente, lesioni stradali e guida in stato di ebbrezza. Al conducente dell'auto è stata ritirata la patente ai fini della sospensione. A seguito di accertamenti è emerso che il ragazzo era alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. L'incidente si è verificato nei pressi di un locale commerciale in via Circonvallazione. I testimoni hanno parlato di un'auto lanciata a gran velocità e hanno affermato che le due persone urtate sono state sbalzate in aria. La vettura è stata rintracciata nelle vicinanze di un supermercato: aveva un'ammaccatura sul cofano e il parabrezza infranto.