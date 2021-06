In sciopero della fame il maestro astigiano dei BimbiSvegli

Sta praticando da domenica 6 giugno lo sciopero della fame il maestro Giampiero Monaca, titolare del progetto BimbiSvegli, attivo da 12 anni nella scuola pubblica astigiana e in attesa di riconoscimento ufficiale. Domani e nei prossimi giorni il maestro sarà fuori dalla scuola per incontrare genitori e chi vorrà conoscere il progetto. "D'ora in poi - annuncia - vivrò pubblicamente il digiuno in attesa di una risposta e di un dialogo al fine di trovare una via per validare e valutare il progetto Bimbisvegli all'interno della piccola Scuola di Serravalle d'Asti". L'esperienza didattica di scuola aperta e diffusa all'aperto, insediatasi 4 anni fa nella piccola frazione astigiana, ha incassato molte approvazioni anche dalla politica nazionale. Dopo il plauso dell'ex ministra Azzolina, il deputato Federico Fornaro, capogruppo LeU alla Camera, ha depositato un'interrogazione parlamentare indirizzata al ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi chiedendo "se non ritenga utile valorizzare l'esperienza di questa piccola scuola e inserire il metodo Bimbisvegli tra le tante realtà di sperimentazione e di valorizzazione delle avanguardie educative".