Maltempo: nubifragi nel Canavese, si valuta stato calamità

Tre abitazioni non agibili e altrettante famiglie evacuate; 2000 metri quadri di serre di un'azienda agricola completamente distrutti; alberi abbattuti, black out e allagamenti. E' il bilancio del violento temporale che si è abbattuto ieri sull'alto Canavese. Colpiti in particolare i Comuni di Favria e Rivarolo. Non è esclusa la richiesta dello stato di calamità naturale: "Abbiamo già interpellato il reperibile della Regione nella tarda serata di ieri - spiega il sindaco di Favria, Vittorio Bellone - verrà fatto il punto della situazione tra oggi e mercoledì".