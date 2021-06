Sicurezza: Salvini, rinforzi forze ordine in arrivo a Torino

"Rinforzi in arrivo in provincia di Torino, con più di 25 donne e uomini in divisa che andranno ad arricchire l'organico delle Forze dell'Ordine da metà luglio a metà settembre". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, commentando il piano di potenziamento dei servizi di vigilanza estiva. "È una risposta concreta alle necessità del territorio in vista del periodo turistico, fortemente voluta dal sottosegretario all'Interno con delega alla Pubblica Sicurezza Nicola Molteni - aggiunge -. Con la Lega al governo, ecco rinforzi di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Rinforzi che si sommano a nuove assunzioni. Dalle parole ai fatti". "Grazie all'impegno di Matteo Salvini, del sottosegretario Nicola Molteni e della Lega al Governo a Torino arriveranno 25 uomini e donne delle Forze dell'Ordine in più. È un segnale positivo per una città che, non mi stancherò mai di dirlo, ha bisogno di maggiore contrasto alla criminalità e di un presidio del territorio capillare - aggiunge il segretario cittadino della Lega, Fabrizio Ricca -. La nostra interlocuzione costante con i sindacati di polizia ci ha da sempre reso ben chiare quali fossero le difficoltà che incontrano ogni giorno i nostri uomini e le nostre donne in divisa. Tra queste, la carenza di organico è tra le più segnalate. La notizia di oggi è un primo passo verso la possibilità di dare ai cittadini la sicurezza che chiedono e che meritano".