Maltempo: Coldiretti, danni a colture nel Monferrato

"In pochi minuti pioggia e vento forte hanno coricato il mais e scoperchiato capannoni": è l'allarme di Coldiretti Alessandria a poche ore dalla perturbazione che si è abbattuta sulla zona del Monferrato. "In provincia di Alessandria - commenta il presidente dell'associazione, Mauro Bianco - il benvenuto all'estate è all'insegna del maltempo con forte vento, temporali, bombe d'acqua che hanno coricato il mais, divelto le coperture delle serre, scoperchiato i capannoni e sradicato piante. Oltre alle strutture, si contano i danni alle colture proprio quando siamo all'avvio della trebbiatura ed è nel vivo la stagione orticola, oltre ai vigneti in piena fioritura".