Regio Torino: al via i lavori al palcoscenico

Il palcoscenico del Teatro Regio di Torino sta per diventare uno dei più tecnologici. È in avvio, infatti, la prima tranche di lavori di adeguamento e rinnovamento dell'impianto scenico del Teatro, nell'ambito del finanziamento ministeriale di 8.5 milioni, in particolare la parte più importante, un lotto del valore di oltre 3,5 milioni per interventi sulla meccanica di scena superiore e inferiore del palcoscenico e per la ristrutturazione degli apparati degli impianti delle luci di scena e di sala del Piccolo Regio Puccini. Grazie alla ristrutturazione del palcoscenico del Regio verranno aumentate la flessibilità di gestione degli allestimenti scenici, potenziate le prestazioni della macchina scenica e aumentata la sicurezza per il personale. Inoltre è prevista una riduzione dei costi, l'aumento della qualifica professionale dei tecnici di palcoscenico e la realizzazione di effetti scenici di maggior impatto sul pubblico. Il termine dei lavori per il primo lotto è stimato entro il 25 dicembre mentre il secondo lotto prenderà il via a maggio 2022 e terminerà a inizio settembre. Termine dei collaudi, rispettivamente, entro il 14 gennaio e fine settembre.