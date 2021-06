Covid, in Piemonte 20 nuovi casi e un decesso

Oggi l’unità di crisi della Regione Piemonte ha comunicato 20 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 4 dopo test antigenico), pari allo 0,2% di 9.654 tamponi eseguiti, di cui 7.541 antigenici. Dei 20 nuovi casi, gli asintomatici sono 16 (80%). Invece è stato registrato solo un decesso, per un totale di 11.691 persone, così suddivise per provincia: 1.566 Alessandria, 713 Asti, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 942 Novara, 5.587 Torino, 525 Vercelli, 373 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 99 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.I casi positivi sono così ripartiti: 7 screening, 12 contatti di caso, 1 con indagine in corso; per ambito: 1 Rsa/Strutture Socio-Assistenziali, 0 scolastico, 19 popolazione generale.

I tamponi diagnostici finora processati sono 5.285.919 (+9.654 rispetto a ieri), di cui 1.728.588 risultati negativi. I pazienti guariti sono complessivamente 353.333 (+99 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 27.875 Alessandria, 16.710 Asti, 11.007 Biella, 51.269 Cuneo, 27.173 Novara, 189.761 Torino, 13.121 Vercelli, 12.575 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.435 extraregione e 2.407 in fase di definizione.