Meteo: nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio

A Torino oggi, martedì 22 giugno, nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 13mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3277m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: un'area instabile sull'Europa occidentale avanza lentamente verso il Nord Italia, dove tuttavia l'anticiclone riuscirà ancora a garantire tempo in prevalenza soleggiato e caldo in pianura. Maggior variabilità su Alpi e pedemontane con possibilità di qualche temporale, specie tra pomeriggio e sera. Venti moderati da Sud sul Ligure, mare tra poco mosso e mosso.