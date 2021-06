Torino si candida per l'Unesco Learning City Award

Torino si candida per l'Unesco Learning City Award, riconoscimento biennale conferito alle città che abbiano dimostrato progressi significativi nel migliorare le politiche educative nel campo dell'apprendimento permanente. Il capoluogo piemontese è stato la prima città in Italia a essere riconosciuta Learning City e, sottolinea l'assessora all'istruzione Antonietta Di Martino, "è da tempo impegnata a costruire opportunità e progetti che diffondano la cultura dell'apprendimento anche attraverso le nuove tecnologie e nell'ottica di favorire inclusione e integrazione sociale". Di Martino evidenzia poi "che le visioni strategiche per la costruzione e la diffusione di modalità di apprendimento permanente provenienti dai Governi nazionali devono necessariamente trovare concreta applicazione a livello locale per poter raggiungere gli obiettivi sperati". Le amministrazioni che saranno scelte per il riconoscimento verranno annunciate il primo settembre e il premio sarà conferito il 27 ottobre nell'ambito della Conferenza Internazionale delle Unesco Learning Cities.