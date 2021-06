Amazon: sciopero degli addetti alla vigilanza a Torrazza Piemonte

Ha preso il via questa mattina alle 6 e durerà fino alle 14 lo sciopero davanti al polo logistico Amazon di Torrazza Piemonte dei lavoratori della vigilanza e portierato dei magazzini di Torrazza, Brandizzo e Grugliasco, in provincia di Torino. Al grido di "i soldi ci sono! Amazon vogliamo paghe dignitose", i lavoratori chiedono parità di salario e diritti. Il presidio è promosso dalla Filcams Cgil di Torino per gli addetti all'appalto di Amazon, in occasione del "prime day" del colosso mondale dell'e-commerce che quest'anno - si legge in una nota - ha aumentato del 44% il proprio fatturato con un utile netto di 8,1 miliardi di dollari. Dal primo luglio gli addetti alla vigilanza e portierato passeranno in appalto a Mondialpol con contratto per servizi fiduciari. "Le organizzazioni sindacali - sottolinea la nota - sostengono da tempo la necessità di applicare alle imprese che svolgono attività di fornitura di servizi per Amazon, lo stesso Ccnl dei suoi dipendenti diretti. Non è accettabile - si legge - che nella stessa impresa per lo stesso lavoro per le stesse ore vi siano differenze di oltre 300 euro. L'applicazione del Ccnl non può essere un'attività di shopping. Il sistema degli appalti deve cessare di essere un mero gioco di tariffe al ribasso il cui costo viene sempre scaricato sui lavoratori".