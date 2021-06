Tav: Maccanti (Lega), accelerano opere Torino-Lione

"Con la proposta di nomina del commissario Calogero Mauceri, il Piemonte accelera sui lavori di adeguamento della linea storica Torino-Modane nella tratta Bussoleno-Avigliana, sul collegamento con le opere prioritarie sulla Torino-Lione (Tav) e sulla sistemazione dello scalo di Torino Orbassano". Così, in una nota, il deputato della Lega Elena Maccanti, capogruppo in Commissione Trasporti. "Già commissario dell'opera 'Terzo valico dei Giovi', Mauceri è stato indicato dal Mims per soprintendere le opere - aggiunge l'esponente del Carroccio -. Con la nomina arriverà il finanziamento integrale della parte ancora mancante, così da consentire ai lavori una veloce ripartenza con le commissioni Trasporti e Ambiente riunite insieme già domani. Il provvedimento, inserito nel Dpcm, ora dovra' affrontare il passaggio alle Camere in modalità urgente. I cantieri già finanziati potranno ripartire e quelli da finanziare dovranno attendere i tempi dello sblocco delle risorse, ma sarà tutto piuttosto rapido. L'impegno della Lega è stato costante e parte da lontano. Non abbiamo mai smesso di chiedere lo sblocco dei cantieri, ora finalmente vediamo i risultati".