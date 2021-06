A CHE GIOCO GIOCHIAMO

Protesta in aula contro l'azzardo

Manifesti e urla delle minoranze a Palazzo Lascaris contro la proposta di legge del centrodestra. Il presidente Allasia costretto a sospendere la seduta per qualche minuto. E gli emendamenti ostruzionistici sfiorano il milione

Nel giro di una notte l’opposizione è arrivata a presentare 870mila emendamenti ostruzionistici contro la riforma della legge sul gioco d’azzardo. Se i primi due tentativi della Lega erano andati a vuoto, non è affatto detto che il terzo possa avere esito diverso. E per chiarire che le minoranze anche questa volta non faranno sconti, in avvio di seduta centrosinistra, Movimento 5 stelle e Movimento 4 ottobre hanno sollevato i loro cartelli per protestare contro la proposta di legge approvata dalla giunta e portata in aula dalla maggioranza.

“Azzardo e annunci le priorità della destra; vaccini lavoro e ripresa le priorità del Piemonte” si legge. Con tanto di hashtag #noiNonstiamoalgioco. Il presidente di Palazzo Lascaris Stefano Allasia è stato costretto a sospendere la seduta. Il braccio di ferro è solo all'inizio, l’esito ancora incerto.