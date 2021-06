Aborto: Canalis, Consultori? Piemonte penalizza donne

La consigliera Pd Monica Canalis ha interpellato oggi l'assessore alla Sanità, Luigi Icardi, chiedendogli di intervenire sul tema dei consultori. "La legge del 1975 che ha istituito i consultori familiari - ha detto Canalis - prevede che ce ne sia uno ogni 20 mila abitanti. Ma in Piemonte ce n'è solo uno ogni 36 mila, con picchi negativi nell'Asl Citta' di Torino e nell'Asl To3, dove si arriva appena a uno ogni 50 mila abitanti. Ho chiesto all'assessore Icardi, cosa intenda fare per adeguare il numero dei consultori alla legge e per potenziarne il personale, che contempla competenze multidisciplinari. Il numero medio di ore lavorative di ginecologi e ostetriche è ampiamente al di sotto di quanto previsto dalla legge e della media nazionale, e le ore di psicologi e assistenti sociali sono ridotte al minimo". "La pandemia - ha aggiunto - ha portato fortemente l'attenzione sulla priorità della medicina di territorio e sul rilievo della medicina di genere, per questo mi ha stupito che l'assessore non abbia ancora fornito indicazioni specifiche sul potenziamento dei consultori, che sono servizi pubblici essenziali. Faccio un appello affinché i consultori siano resi pienamente funzionanti, con gli spazi adeguati, la capillarità e gli organici necessari".