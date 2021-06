L'azienda di Aimar

Dicono… che un suo ritorno in corso Regina Margherita fosse nei piani già quando, ai primi di febbraio, rassegnò le dimissioni da direttore regionale della Sanità, con la prospettiva (e la garanzia) di una poltrona di rilievo nella futura Azienda Sanitaria Zero. Il rientro nella sua Asl Cuneo2, per Fabio Aimar è durato però meno del previsto. L’ex direttore da tempo è di nuovo negli uffici dai quali quasi non ha fatto tempo a portar via gli scatoloni. E ben prima che la super Asl veda la luce. Forse è lì proprio per seguirne il travagliato parto, suggerisce qualcuno a motivare quel repentino ritorno e interrogandosi sul ruolo del predecessore di Mario Minola, il quale non si sa quanto sia felice di averlo tra i piedi. Presente spesso anche in commissione Sanità, l’ex direttore ha recentemente ricevuto un incarico nell’ambito della Conferenza delle Regioni per la parte sanitaria del Pnrr. Ripresa e resilienza, appunto.