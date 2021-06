Meteo: spiccata instabilità e qualche temporale

A Torino oggi, mercoledì 23 giugno, cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, sono previsti 9 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3682m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: correnti instabili sud-occidentali determinano una spiccata instabilità sulle regioni di Nord Ovest con nuvolosità a tratti diffusa in transito e qualche temporale specie Alpi, VDA e alto Piemonte, localmente anche di forte intensità e in estensione alla pianura piemontese verso sera. Temperature in lieve calo.