Gdf: oltre 400 evasori Piemonte e VdA, sequestrati 76,9mln

Nel 2020 sono stati scoperti in Piemonte e in Valle D'Aosta 403 evasori totali. E' quanto emerge dai dati presentati dal comandante della Guardia di Finanza Regione Piemonte-Valle d'Aosta, generale di Divisione Giuseppe Grassi, in occasione del 247esimo anniversario della fondazione. Molte le attività o lavoratori autonomi che erano completamente sconosciuti al Fisco. Le fiamme gialle hanno anche scoperto 480 lavoratori in nero o irregolari. Nell'ultimo anno sono state 518 le indagini che hanno portato alla denuncia, per reati fiscali, di 453 persone, di cui 16 sono state arrestate. Il valore dei beni sequestrati per reati in materia di imposte dirette e Iva è di 76,9 milioni di euro. Ammontano a 249 milioni di euro le proposte di sequestro ad oggi al vaglio dei magistrati. I casi di evasione fiscale internazionale sono stati 79. Per quanto riguarda gli interventi in materia di accise e tutela del mercato dei carburanti sono state sequestrate 3.6 tonnellate di prodotti energetici. Due quintali di tabacchi e dodici automezzi e 74 denunce è il risultato del lavoro di contrasto al contrabbando, mentre contro il gioco illegale e irregolare sono stati sanzionate 190 persone, per 4,6 milioni di euro. Due agenzie clandestine scoperte e undici denunciati.

Particolare attenzione da parte della Guardia di Finanza nel 2020 per quanto riguarda gli illeciti in materia di spesa pubblica. Nei dati forniti dal comandante regionale Piemonte-Valle d'Aosta, Giuseppe Grassi, emergono 11.678 interventi, a cui vanno aggiunti 309 deleghe d'indagine concluse in collaborazione con la magistratura e 134 deleghe svolte con la Corte dei Conti. Le frodi scoperte dalle fiamme gialle in danno al bilancio nazionale e comunitario sono pari ad oltre 16,7 milioni di euro, mentre sono circa 5,5 milioni quelle nel settore della spesa previdenziale, assistenziale e sanitaria. le persone denunciate sono 83. Truffe da 2 milioni accertate sul territorio per quanto riguarda strumenti finanziari comunitari. "Si tratta di attività - spiega il comandante Grassi - che hanno quasi spesso la ricaduta sul versante erariale, nell'ambito del quale sono stati segnalati alla magistratura contabile danni per 126 milioni di euro a carico di 506 soggetti". In tema di responsabilità amministrativa le proposte di sequestro finalizzate alla confisca sono per 7 milioni. Capitolo reddito di cittadinanza: intercettati circa 2 milioni di euro indebitamente percepiti e oltre 500 mila euro di contributi richiesti e non ancora riscossi. Denunciate 206 persone.