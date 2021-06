Ddl Zan: vescovo Torino, bisogna cercare di trovare accordo

"Se l'ha fatto, vuol dire che ci saranno state ragioni valide: non penso che la Santa Sede si muova così scompostamente. Credo ci siano sotto delle ragioni molto valide su cui ovviamente bisogna cercare di trovare un accordo". Così l'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, risponde sulla polemica sul ddl Zan, a margine di un'iniziativa di housing sociale. "E' compito della politica trovare gli accordi, anche se sembrano impossibili. Penso sia possibile trovare un accordo anche per quanto riguarda questa situazione e me lo auguro".