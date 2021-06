Maltempo: resta rischio forti temporali, ieri a Torino 87 mm

Anche oggi resta il rischio di forti temporali, come quelle che nei giorni scorsi, da domenica a martedì, hanno creato danni in aree localizzate, in provincia di Torino e Asti, ma anche nel capoluogo regionale. La ripresa dell'attività temporalesca - informa Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - è prevista nel pomeriggio, a partire dai rilievi e poi anche nelle zone di pianura. Rinforzo dei venti da su nelle province di Asti e Alessandria. Ieri in un'ora, tra le 17:30 e le 18:30 su Torino sono caduti 69 millimetri di pioggia, 87 nell'intera giornata.