Azzardo: esame ddl Giunta prosegue in Consiglio regionale

Prosegue anche oggi in Consiglio regionale la discussione del nuovo disegno di legge della Giunta Cirio sul gioco d'azzardo. I lavori proseguiranno fino a mezzanotte, come avvenuto già ieri. Questa mattina la seduta è partita dall'esame di una pregiudiziale posta dal capogruppo Luv, Marco Grimaldi, contro la sanatoria che si avrebbe "cancellando le regole alle quali qualcuno si doveva adeguare e non l'ha fatto". Con interventi di esponenti di tutti i gruppi di opposizione, le minoranze stanno sottolineando "il grave danno provocato alla credibilità del territorio e delle sue istituzioni se si mina la certezza delle regole, cambiandole in corso". Approvando la nuova legge del centrodestra - hanno detto le opposizioni -, dal giorno dopo "qualsiasi lobby può venire da voi, porre delle condizioni e invocare questo precedente gravissimo per ottenere ciò che gli fa comodo". Perché, hanno sottolineato, "chi non si è messo in regola sta invocando un cambiamento, e il centrodestra sta cercando di farlo per avvantaggiare chi in questo momento non sta rispettando la legge". Per il centrosinistra, "un tale degrado scoraggerà gli imprenditori dall'investire in Piemonte".