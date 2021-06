Torino: Verdi, centrosinistra alla deriva, decideremo a breve

"Ci aspettavamo che Lo Russo, uscito debolissimo da primarie a cui ha partecipato poco più di un torinese ogni 100, lavorasse a trasformare questa evidente debolezza in un generoso rilancio per includere, innovare e sperimentare, attraverso un programma in cui il verde non fosse il colore della vernice per coprire idee e progetti stanchi. E invece troviamo le solite parole senza fatti, le solite corse al posizionamento mascherate da scelte ideali, i soliti sgambetti. I Verdi ce la metteranno tutta per raddrizzare questo centrosinistra alla deriva. Ma non a qualunque costo, i prossimi giorni saranno per noi determinanti, poi decideremo". A lanciare l'ultimatum sono Tiziana Mossa e Alessandro Pizzi, co-portavoce regionali dei Verdi-Europa Verde Piemonte, e Angela Plaku e Antonio Fiore, commissari dei Verdi-Europa Verde della provincia di Torino, che stanno valutando se rimanere o no nella coalizione di centrosinistra per le prossime amministrative. "Torino ha bisogno di meno arroganza e più vicinanza", è la critica dei Verdi, che alle primarie hanno appoggiato la candidatura di Enzo Lavolta: "ha dimostrato - dicono - spiccata sensibilità verso i temi ambientali mettendoli al centro del suo programma politico, cosa che non ha dimostrato Lo Russo in questi pochi incontri che abbiamo avuto. Ci abbiamo messo l'ingenuità della nostra inesperienza e la generosità della nostra voglia di cambiamento, ci sono tornate indietro mortificazioni e furberie che mai ci saremmo aspettati. Se alla fragilità del candidato e della coalizione aggiungiamo anche una fragilità programmatica, magari condita con una arroganza davvero fuori luogo - concludono -, diventa difficile per i Verdi sentirsi parte di un simile progetto politico".