Lavoro: sabato manifestazioni Cgil, Cisl e Uil in tre città

"Ripartiamo, insieme. Con il lavoro, la coesione e la giustizia sociale per l'Italia di domani": è questo - si legge in una nota - lo slogan delle tre manifestazioni unitarie di Cgil, Cisl, Uil che si svolgeranno in contemporanea sabato 26 giugno dalle ore 10,30 a Torino, Firenze e Bari, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti Covid ancora in vigore. A Piazza Castello a Torino parlerà il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a Firenze a Piazza Santa Croce il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, a Bari a Piazza della Libertà, il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. Sono previsti anche gli interventi di sei delegati sindacali, in ciascuna delle tre piazze, in rappresentanza delle categorie dei lavoratori e dei pensionati. Le piazze dove si svolgeranno le manifestazioni saranno collegate tra loro virtualmente grazie a dei maxi schermi.