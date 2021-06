ECONOMIA DOMESTICA

Con il Pnrr il Piemonte riparte

In un clima di crescente fiducia dovuto all'arretramento della pandemia, le risorse dell'Europa possono rilanciare il tessuto economico regionale. "Molte imprese ora vogliono investire" afferma Suardo, direttore di Bankitalia a Torino - LEGGI IL REPORT

Crescita del fatturato pari al 4 per cento e 4mila nuovi posti di lavoro nei primi quattro mesi del 2021. Sono questi i primi segnali di ripresa dell’economia piemontese, riportati nel rapporto annuale di Bankitalia. Nel 2020 il Pil è invece calato del 9% appena sopra media nazionale (-8,3%), con un pesante meno 7% nel IV trimestre. Nel nuovo anno Banca d’Italia registra un’intensificazione robusta degli investimenti, anche nell’edilizia, mentre si registra una sostanziale prudenza delle famiglie che stanno risparmiando, come certifica il calo dei consumi pari al 12,1%. Cala la redditività delle imprese, con il rapporto tra margine operativo lordo e attivo sceso al 4% nel 2020, a livelli molto bassi che non si registravano da anni. “C’è stato un impatto molto pesante, sia sull’economia sia sulle società, che già erano in difficoltà” ha spiegato Lanfranco Suardo, direttore della sede di Torino della Banca d’Italia. Quest’anno però è emersa “la decisiva intenzione di molte imprese del Piemonte di attuare e intensificare investimenti rimandati l’anno scorso, testimonianza che l’economia della regione vuole reagire. E c’è l’avvio del Pnrr, occasione importante per il Paese e il Piemonte” prosegue Suardo. Sulla stessa linea anche il presidente della Camera di Commercio Dario Gallina, secondo cui con il via libera dell’Europa al Pnrr “occorre stabilire un clima di fiducia” in grado di guidare la ripresa. Secondo Gallina servono “riforme istituzionali” che “ci permetteranno di attuare gli investimenti previsti dal Pnrr”.

Nel 2020 l’emergenza sanitaria ha avuto un impatto significativo anche sulle ore lavorate (-11,6%), mentre il calo degli occupati è stato più contenuto (-2,8%; 52mila posti di lavoro persi, di cui 23mila donne) grazie agli ammortizzatori sociali, al blocco dei licenziamenti e alle altre misure di sostegno. Tra i settori più colpiti il tessile e il metalmeccanico, ma l’impatto è stato pesante anche sul commercio e sul turismo. Le misure di sostegno al credito hanno permesso di attenuare gli effetti della crisi sulla liquidità delle aziende. La crisi dovuta alla pandemia si è riflessa sui redditi delle famiglie (-3,3%), un calo mitigato dalle misure di sostegno pubbliche. È aumentata la disuguaglianza dei redditi da lavoro e l'impatto sui consumi è stato più forte, in calo del 12,1%.

A livello finanziario, le imprese hanno visto aumentare l’indebitamento, parallelamente alla liquidità finanziaria che è anche cresciuta, avendo rinviato gli investimenti previsti. A livello lavorativo, si registra un calo dell’11,6% delle ore lavorate, mentre gli occupati sono calati del 2,8% nel 2020. Ciò è avvenuto grazie agli ammortizzatori sociali e al blocco dei licenziamenti. A pagare il conto più alto, lavoratori autonomi e a tempo determinato. A fronte di tutto ciò, l’offerta di lavoro è calata del 3%, e gli attivi sono calati al 69,9%, a fronte di un tasso di disoccupazione quasi invariato al 7,5%. Un dato, quest’ultimo, che dovrà essere tenuto d’occhio quando salterà il blocco dei licenziamenti.

Leggi il report sul Piemonte di Bankitalia