Torino: nasce hub sociale per chi è in difficoltà abitativa

Un "polmone che vuole dare ossigeno alla vita di persone provate dalla fragilità, ma anche al territorio e alle sue comunità cristiane". Così l'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, ha presentato oggi Ma.Ri. House, il nuovo hub sociale nel quartiere Parella per l'accoglienza temporanea di famiglie e persone in difficoltà abitativa, universitari fuori sede, lavoratori precari e personale in formazione provenienti da fuori città. La struttura, donata dalla congregazione Nostra Signora de La Salette, è stata ristrutturata e messa a disposizione come co-housing sociale con il sostegno della Cei e delle Fondazioni Compagnia di San Paolo, Crt e Mario ed Anna Magnetto. Per l'arcivescovo "è un segno importante che risponde a un'esigenza ma dà anche valore a queste persone che possono sentirsi partecipi e corresponsabili. Non è semplicemente un dare, ma una corresponsabilità e questo dà dignità alla persona". "È emozionante per una collettività - aggiunge la sindaca Chiara Appendino - rigenerare uno spazio con la prospettiva di aiuto alle fragilità. Bisogna essere dei sognatori e avere il coraggio di rischiare e non aver paura di poter sbagliare. Oggi la città riceve un'eredità soprattutto morale, ereditiamo un progetto di inclusione favoloso, collaborazione e fiducia. Una delle sfide più importanti - conclude - è mettere al centro le persone e progetti come questo lo fanno".