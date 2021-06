Covid: in Piemonte 51 positivi, nessun decesso

In Piemonte sono 51 i casi di Covid riportati oggi dal bollettino dell'Unità di crisi della Regione. Il tasso di positività è dello 0,4% rispetto i 14-242 tamponi diagnostici processati dai laboratori (7.997 antigenici), Non c'è stato alcun morto, +179 i guariti. I ricoverati in terapia intensiva sono 23 (-2 rispetto a ieri), negli altri reparti 200 (-8). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.110, gli attualmente positivi 1.333.