Meteo: nubi in progressivo aumento, piogge in serata

A Torino oggi, giovedì 24 giugno, cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata, sono previsti 11mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3427m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: non cambia lo scenario meteorologico con il Nord Ovest terra di contrasto tra l'anticiclone africano e l'aria più instabile. Spiccata variabilità con tempo più soleggiato in pianura e temporali più probabili e frequenti su rilievi alpini e zone pedemontane. Tra pomeriggio e sera rovesci e temporali anche intensi tra VDA, torinese, vercellese e VCO. Sole prevalente sulla Liguria. Venti deboli o moderati, con rinforzi nelle aree temporalesche e da sud sull'Appennino. Mare Ligure poco mosso.