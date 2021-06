Torino: Nosiglia, futuro sindaco vada fra la gente

"Al futuro sindaco chiedo di non stare fermo, di non mettersi dietro la scrivania, ma di andare nelle periferie, andare fra la gente e ascoltarla". Questo il messaggio dell'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, in occasione della festa di San Giovanni per chi verrà eletto ad ottobre come nuovo primo cittadino. "Se non c'è questo - dice - si possono fare cose belle in senso generale ma non si tiene conto della realtà concreta della nostra popolazione. Bisogna capire dalla gente quali sono i problemi e dare risposte appropriate, non solo promesse ma una adeguata risposta a quello che hanno chiesto".