Recovery: Marsiaj, ci aspettiamo ripresa significativa

"Nei prossimi mesi ci aspettiamo una ripresa significativa". Lo afferma il presidente dell'Unione Industriale di Torino, Giorgio Marsiaj, intervenendo alla presentazione del nuovo spazio espositivo del Museo Egizio in qualità di presidente della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino. "Torino soffre una disoccupazione giovanile sopra il 30%. Dobbiamo creare lavoro per i giovani - aggiunge - e il Pnrr dovrà servire a questo. Per fortuna abbiamo un governo che fa le cose: non possiamo avere un presidente del Consiglio migliore di Draghi".