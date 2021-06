ECONOMIA DOMESTICA

Fronte comune per il lavoro, "ma serve più produttività"

Alla vigilia della manifestazione sindacale contro lo sblocco dei licenziamenti, il presidente degli industriali torinesi Marsiaj avverte: "Le ristrutturazione sono necessarie a un Paese competitivo". E la gigafactory è importante che venga fatta in Italia

“Imprenditori e parti sociali durante il lockdown hanno dimostrato di saper fare sistema, di lavorare bene insieme quindi credo che una soluzione si troverà per far diventare il Paese più competitivo”. Così il presidente dell’Unione Industriale di Torino, Giorgio Marsiaj alla vigilia della manifestazione promossa per sabato dai sindacati contro lo sblocco dei licenziamenti. “Questo è un momento in cui dobbiamo cercare di fare una politica di inclusione perché dobbiamo tener conto che molti hanno sofferto e molti continuano a soffrire quindi c’è bisogno di lavoro – ha aggiunto – certo, ci sono situazioni di cui ad un certo punto bisognerà prendere atto, le ristrutturazione ci sono sempre state e fanno parte del far rinascere il Paese che deve essere più competitivo perché la produttività in Italia è bassa”. Una questione che deve vedere tutti impegnati: “Gli imprenditori in primis devono fare la loro parte”, ha ribadito mostrandosi fiducioso: “Credo che una soluzione si troverà”.

Il presidente degli industriali subalpini, a margine della inaugurazione di una nuova sala del Museo Egizio, si è soffermato sull’opportunità che la gigafactory dell’elettrico venga realizzato a Torino. “Il nostro primo obiettivo deve essere quello di convincere Stellantis a farla in Italia. I campanilismi non pagano più, dobbiamo avere una visione più ampia”, ha affermato Marsiaj, mostrandosi molto realista di fronte alla prospettiva che la multinazionale alla fine possa addirittura decidere di collocare altrove la grande fabbrica delle batterie. “Certo che a Torino ci sono tutte le condizioni perché si possa pensare a una gigafactory non è mica detto che debba essercene una sola, possono essere anche due sul territorio”, ha concluso ricordando che gli investimenti sull’elettrico sono passati in un anno da 4 a 60 miliardi a livello europeo.