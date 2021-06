Piemonte: stanziati oltre 10,7mln per territori montani

Ammontano a più di 10,7 milioni di euro le risorse messe a disposizione dei territori montani dalla Regione Piemonte, che in Giunta ha approvato il riparto dei fondi per il 2021. "Il Fondo regionale per la montagna - sottolinea il vicepresidente e assessore alla Montagna, Fabio Carosso - è strategico per valorizzare, grazie all'azione sul territorio delle Unioni Montane, le specificità delle nostre montagne e promuoverne lo sviluppo sociale ed economico. Le nostre terre alte devono ritornare ad essere attrattive e, con un impegno condiviso da parte delle istituzioni, essere protagoniste di una nuova fase di rilancio, dopo il difficile periodo della pandemia". Su proposta del vicepresidente Carosso, il 63,1%, pari a 6,7 milioni di euro, è previsto come contributo alle spese di funzionamento; un terzo di queste risorse sarà destinato all'attuazione del Programma annuale; il 26,9%, pari a 2,9 milioni di euro, come contributo alla spesa per il personale dipendente delle Unioni Montane che svolge le funzioni regionali delegate; il 10%, pari a 1 milione di euro, destinato al finanziamento di interventi funzionali allo sviluppo ed alla promozione della montagna, attuati dalle Unioni Montane o da altri soggetti e associazioni.