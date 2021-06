Sanità: Ordine Medici e Anaao, riaprire il Maria Adelaide

L'Ordine dei Medici di Torino e il sindacato Anaao Assomed appoggiano la richiesta dei residenti del quartiere Aurora di riaprire l'ospedale Maria Adelaide, convertendo la struttura in Casa di comunità e Ospedale di comunità per l'assistenza territoriale. "Ci appare incomprensibile il progetto di utilizzare il Maria Adelaide come Villaggio Olimpico per le prossime Universiadi, con successiva trasformazione in residenza universitaria, privando il territorio di un'importante struttura sanitaria pubblica, quando invece a poca distanza esistono altri siti dismessi adatti a tale scopo, come le ex Fonderie Ballada e l'Astanteria Martini", sostengono Ordine e Anaao, che chiedono l'istituzione di "un tavolo di confronto tra l'assemblea popolare 'Riapriamo il Maria Adelaide' e gli enti locali, in particolare la Regione Piemonte e la Città di Torino".