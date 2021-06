ECONOMIA DOMESTICA

Nova Coop più forte del Covid,

bilancio solido e aiuti ai deboli

Oltre 6 milioni di utili nell'anno passato. Dieci milioni destinati alle comunità che ospitano i punti vendita. Dalle Rive: "Ora è il momento dello sviluppo ma servono norme più chiare e procedure snelle"

Nova Coop ha superato indenne l’annus horribilis della nostra economia e dopo un 2020 in cui utili e aiuti sul territorio hanno camminato di pari passo si appresta a ripartire con investimenti e quelle che il presidente Ernesto Dalle Rive definisce le “grandi operazioni”: nel Torinese ci sono i progetti su Tne e Scalo Vallino, ma attenzione, mette in guardia il numero uno della cooperazione piemontese “servono norme chiare e tempi certi altrimenti investire sarà sempre più difficile e meno redditizio”.

Il bilancio dello scorso anno si è chiuso con un utile netto di 6,152 milioni mentre a livello consolidato le vendite del gruppo superano 1,5 miliardi di euro. Dal 24 maggio all’8 giugno hanno espresso il proprio voto per delega 22.844 soci, di cui oltre 8mila che non avevano partecipato alla ratifica del bilancio l’anno precedente. Il patrimonio netto di Nova Coop ammonta a 798,835 milioni di euro, con un incremento di quasi 6 milioni di euro. A fine 2020 gli occupati di Nova Coop corrispondevano a 4776 lavoratori, di cui il 94,62% assunto con contratti a tempo indeterminato, che hanno beneficiato nel corso dell’esercizio di misure straordinarie di sostegno, per quasi 7 milioni di euro.

Per Dalle Rive, si tratta di un “bilancio fortemente positivo che, al di là dell’utile registrato a consuntivo, testimonia la solidità raggiunta dalla cooperativa. Una situazione che ci consente di guardare al 2021 con la consapevolezza di possedere le risorse necessarie a proseguire la nostra opera di sviluppo”.

Ai soci e ai consumatori, inoltre, sono stati riconosciuti sconti da attività promozionali per oltre 100 milioni di euro (86,55% del valore erogato ai soci). Nel 2020 Nova Coop ha continuato ad investire nell’ammodernamento ed efficientamento dei negozi esistenti per quasi 3,5 milioni di euro e nell’anno in corso intende proseguire l’azione di sviluppo della rete di vendita con la riqualificazione completa e trasformazione da supermercato a super store del punto vendita di Rivoli, nel torinese, prevista per fine agosto, e l’espansione della rete di pompe bianche a marchio Enercoop, con l'apertura di 4 nuovi distributori di carburante ad Asti, Collegno, Novara e Gravellona.

In pieno spirito cooperativo, la tenuta finanziaria si è conciliata con investimenti a favore dei propri dipendenti – dalla realizzazione di barriere in plexiglass alla fornitura tempestiva di dpi, dalle chiusure domenicali alla riduzione degli orari di lavoro, fino ai premi economici – sia delle comunità che ospitano gli oltre sessanta punti vendita sparsi sul territorio piemontese: “Oltre 10 milioni sono stati utilizzati per aiutare gli anziani in difficoltà a fare la spesa, donare cibo e generi di prima necessità agli indigenti e non abbiamo rinunciato a sostenere anche gli enti locali con cui collaboriamo” spiega Dalle Rive.

Quello in corso sarà un anno cruciale per Nova Coop che punta a “riprendere con maggiore velocità nostre politiche di sviluppo”. I primi due obiettivi sono il completamento di Tne e Scalo Vallino, le due principali operazioni nel Torinese. Ma Dalle Rive sottolinea anche le difficoltà nel portare avanti molti investimenti: “Quando si affrontano operazioni complesse spesso le norme ti portano a un caos interpretativo che porta a rallentamenti e conseguente aumento dei costi. L’esempio più emblematico è il punto vendita di via Botticelli, a Torino, dove ci sono voluti 28 anni per realizzarlo. In questo modo è sempre più difficile e meno redditizio l’approccio ai grandi investimenti”.