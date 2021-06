Torino: Appendino alza asticella M5s, puntiamo a ballottaggio

"Noi puntiamo ad andare al ballottaggio, l'asticella l'abbiamo messa più alta". Così, a margine del completamento dei lavori a Parco Dora, la sindaca di Torino Chiara Appendino interpellata a proposito di un sondaggio, diffuso oggi, che vedrebbe il M5s al 12% circa, determinante dunque in caso di ballottaggio tra centrodestra e centrosinistra. "Non commento i sondaggi, non l'ho mai fatto - risponde la prima cittadina -, posso dire che noi siamo concentrati sul nostro programma e porremo al centro le nostre tematiche, diritti, innovazione, sociale e ambiente. Non abbiamo assolutamente paura e puntiamo ad andare al ballottaggio". Appendino torna poi ad auspicare una rapida definizione del candidato sindaco pentastellato tra Valentina Sganga e Andrea Russi. "Il nostro auspicio e' di chiudere in questi giorni - dice -. Non dipende solo dalle dinamiche territoriali ma anche nazionali. Stiamo lavorando con i due candidati per trovare una sintesi nell'interesse collettivo".