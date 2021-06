Vaccini: assessore Piemonte, al lavoro con garante Privacy

"Con il vicesegretario generale Claudio Filippi e i funzionari del garante della Privacy abbiamo avuto un incontro approfondito e costruttivo. Li ringrazio per la collaborazione, la complessa legislazione sulla privacy ha risvolti di assoluta importanza e delicatezza sulla gestione dell'emergenza pandemica. Lavoriamo insieme per la tutela della salute e dei diritti di tutti". Così l'assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi, che ieri a Roma ha avuto un incontro per confrontarsi con il garante sull'applicazione delle norme della privacy in relazione alla gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19. L'obiettivo della Regione è dare un segnale della volontà di collaborare con il garante per risolvere il problema che attualmente per motivi di privacy impedisce di sapere chi è e chi non è vaccinato. La questione più scottante riguarda i sanitari no vax: la Regione infatti non è il datore di lavoro diretto di medici, infermieri e oss operanti nella sanità regionale, per cui si trova bloccata da problemi di accesso ai dati e di consenso. Con il garante mira ad arrivare a capire quali strumenti potrà mettere in campo per individuare e gestire operativamente i casi.