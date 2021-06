Torino: sulla Dora un parco e museo della memoria industriale

Un grande parco urbano e un museo a cielo aperto della memoria industriale di Torino. Sono state inaugurate oggi le ultime due parti che completano la realizzazione di Parco Dora - Spina 3, un'area di circa 50 mila metri quadri, con 380 alberi messi a dimora, che comprende anche il Parco tematico culturale “Iron Valley” nella zona che un tempo ospitava importanti insediamenti industriali. Nelle prossime settimane verrà inoltre realizzata un'area sport per parkour e calisthenics e, in seguito, uno skatepark parzialmente interrato. "Un intervento molto atteso dai cittadini e fortemente sentito - sottolinea la sindaca Chiara Appendino - che collega finalmente due parti della città e ha dato a quest'area un nuovo volto con la stombatura della Dora. È il quarto parco che in 5 anni abbiamo restituito alla cittadinanza perché la qualità della vita dipende anche da spazi come questo. Sono convinta che la bellezza di questo spazio verrà rispettata". Soddisfazione da parte dell'assessore all'Ambiente Alberto Unia che pone l'attenzione su quello che è diventato "un corridoio ecologico che attraversa la città", mentre il collega di Giunta Marco Giusta sottolinea che "si tratta dell'intervento più grande di AxTo e rappresenta solo uno spazio verde ma uno spazio di visione futura della nuova Torino".