Lavoro: domani manifestazioni Cgil-Cisl-Uil, Governo ci ascolti

"Ripartiamo, insieme. Con il lavoro, la coesione e la giustizia sociale per l'Italia di domani": è questo lo slogan delle tre manifestazioni unitarie di Cgil, Cisl, Uil che si svolgeranno in contemporanea domani, 26 giugno, dalle ore 10,30 a Torino, Firenze e Bari, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti Covid ancora in vigore. A Piazza Castello a Torino parlerà il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini (ore 12), a Firenze a Piazza Santa Croce il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra (ore 11.30), a Bari a Piazza della Libertà, il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri (ore 11). Sono previsti anche gli interventi di sei delegati sindacali, in ciascuna delle tre piazze, in rappresentanza delle categorie dei lavoratori e dei pensionati. Le piazze dove si svolgeranno le manifestazioni saranno collegate tra loro virtualmente grazie a dei maxi schermi. "Il Governo - afferma la Cgil - deve ascoltarci, i nostri obiettivi primari sono: la conquista della proroga del blocco dei licenziamenti almeno fino al 31 ottobre, una riforma degli ammortizzatori sociali, nuove politiche attive per il lavoro. Ma anche creazione di nuova occupazione, di qualità e con diritti".