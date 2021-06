Covid: in Piemonte 35 casi e 101 guariti, nessun decesso

Sono 35 i nuovi casi in Piemonte di persone risultate positive al Covid-19, pari allo 0,2% dei 21.904 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 15 (42,9%). Registrati anche 101 guariti e nessun decesso. Scendono sotto quota mille le persone in isolamento domiciliare (990) e continuano a calare i ricoverati: sono 16 in terapia intensiva (-1), 195 negli altri reparti (-7). Gli attualmente positivi sono 1.201. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 366.809 positivi, 11.694 decessi e 353.914 guariti.