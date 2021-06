Lavoro: Lo Russo (Pd), serve proroga almeno fino ottobre

"Il diritto al lavoro è fondamentale e deve essere il centro delle politiche del centrosinistra. Diritto che in questo momento passa anche dalla proroga al blocco dei licenziamenti: non possiamo permettere che oltre 700 mila persone rimangano di colpo senza lavoro a partire dal primo luglio, va conquistata una proroga almeno fino al 31 ottobre". A chiederlo il candidato sindaco di Torino del centrosinistra Stefano Lo Russo che questa mattina, insieme al segretario metropolitano del Pd Mimmo Carretta, si è unito alla manifestazione torinese dei sindacati confederali, una delle tre insieme a Bari e Firenze in difesa del lavoro. "Va ribadita l'urgenza di una riforma degli ammortizzatori sociali - aggiunge Lo Russo -, di nuove politiche attive per il lavoro, della necessità di utilizzare risorse del Pnrr per creare una stabile connessione tra investimenti e occupazione, coinvolgendo con una governance partecipata e preventiva le parti sociali. Serve una soluzione al più presto - conclude - ed è per questo che oggi era importante scendere in piazza accanto ai sindacati".