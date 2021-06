Confesercenti compie 50 anni

Confesercenti compie cinquant'anni. Il traguardo sarà celebrato domani durante l'assemblea elettiva della confederazione torinese a cui oggi fanno riferimento 30 federazioni di categoria e che si svolgerà alla Tettoia dei produttori di Porta Palazzo a Rorino. "Sarà l'occasione - osserva il presidente Giancarlo Banchieri - per rievocare una storia importante, ma soprattutto per parlare del futuro del commercio, del turismo e di TORINO: perché se vive il commercio, vive la città. L'emergenza Covid ha colpito nel modo più diretto e grave proprio il nostro settore. Per questo sono necessarie politiche che facciano riconquistare a negozi e mercati il proprio insostituibile ruolo" "I comportamenti e le scelte dei decisori pubblici devono essere coerenti con questo scopo sul piano del fisco, dell'uso parsimonioso e intelligente del territorio, del recupero urbano, dei tributi locali, della digitalizzazione 'buona', della formazione continua. Insomma, bisogna premiare il negozio e non il web: la città dei 15 minuti deve valere anche per il commercio", conclude Banchieri.