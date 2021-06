Embraco: Landini, esempio di come non c'è politica industriale

"Embraco può essere un esempio di come non si fa politica industriale nel nostro Paese". A dirlo, dal palco della manifestazione torinese in difesa del lavoro, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, che ha tenuto il suo intervento con a fianco un lavoratore dell'ex azienda di Riva di Chieri. "Fare politica industriale - dice - vuol dire un intervento anche pubblico nell'economia, vuol dire che non lasci fare al mercato quello che gli pare, ma che sei tu Stato che metti degli indirizzi e dei vincoli. Non dare, come hai fatto in questi anni, soldi a tutti. Non sono qui a rivendicare che è stato sbagliato dare incentivi alle imprese - precisa Landini -, abbiamo sempre detto che bisognava difendere l'impresa e il lavoro e continuiamo a pensare che questo debba essere fatto. Però è venuto il momento di collegare gli investimenti a un'idea di sviluppo del Paese".