Truffe informatiche, hacker condannato a 4 anni e 4 mesi

Molto abile come hacker, è riuscito in diverse occasioni a entrare nei sistemi informatici, sostituendosi nell'online a persone per incassare denaro. Un 28enne è stato condannato dal Tribunale di Torino a quattro anni e quattro mesi per furto aggravato alla truffa, principalmente informatica. Arrestato dalla polizia dopo l'emissione del provvedimento, il giovane era già da tempo sottoposto al regime della sorveglianza speciale, con obbligo di permanenza notturna presso il domicilio.