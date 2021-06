Lavoro: Cisl Piemonte, la soluzione non è licenziare

"Abbiamo Embraco che è un caso emblematico, ma ci sono tante piccole e grandi Embraco che stanno aspettando una soluzione. E la soluzione non è licenziare. La scadenza è dietro l'angolo, la preoccupazione è alta, ma anche la mobilitazione è alta e la mobilitazione continuerà". Lo ha affermato il segretario generale della Cisl Piemonte, Alessio Ferraris, in piazza a Torino per la manifestazione organizzata da Cgil, Cisl e Uil per il lavoro. "Una manifestazione molto riuscita - ha detto - abbiamo bisogno di parlare di assunzioni, di Pnrr, di patto per la ripartenza dell'Italia e del Piemonte, non di licenziamenti". "Le questioni che sussistevano, cioè la mancanza assoluta di risorse per riformare gli ammortizzatori sociali e darli anche a chi non li ha e l'assenza assoluta di idee e denaro su quello che riguarda le politiche attive e la formazione - ha aggiunto - sono le motivazioni che ci hanno indotto a chiedere e ottenere il blocco dei licenziamenti e non si capisce come mai permanendo queste condizioni ci sia questa ossessione e volontà di licenziare, direi che non ce n'è proprio bisogno neanche in Piemonte".