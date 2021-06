SACRO & PROFANO

Tra retorica e conformismo si chiude l'era Nosiglia

Ultimo atto nel segno dell'"interventismo sociale": filippica contro la politica e pansindacalismo. L'ecclesiasticamente corretto e i "parroci di strada". In grande ascesa il vescovo di Mondovì Miragoli. Il caso di Superga e l'addio a Cuneo dei gesuiti

Come lo Spiffero aveva previsto, così è andata. L’arcivescovo Cesare Nosiglia ha comunicato ai vertici regionali che non saranno i Legionari di Cristo – i quali avevano chiesto al Demanio l’affidamento della basilica – a gestire Superga, ma una non precisata «realtà attrezzata», che in un secondo tempo sembrerebbe poi essere il Sermig. Piuttosto che dare la chiesa a un ordine tradizionale si sta facendo pressing sul fondatore Ernesto Olivero, la cui creatura sembra diventata, per alcuni aspetti, la ruota di scorta della diocesi.

Lo scorso 20 giugno per la festa della Consolata, patrona della città, persino alcuni sindacalisti si sono stupiti della veemenza con la quale l’arcivescovo, durante l’omelia, ha tuonato contro i politici, il governo e i ministri che non avrebbero mantenuto gli impegni per la soluzione della vicenda della ex Embraco, lanciandosi poi in un richiamo ai principi costituzionali. Così pure, nella sua ultima omelia in duomo durante la messa per la festa di S. Giovanni, ha svolto una rassegna dei problemi che angustiano la realtà economica di Torino, invitando tutti a «fare sistema» per fermare il declino. A tale interventismo in campo sociale corrisponde invece un silenzio di tomba su altri temi, forse altrettanto importanti e consoni al magistero di un vescovo cattolico, sicuramente perché non riscuoterebbero consensi ed esporrebbero a critiche. Ci riferiamo alla difesa della vita dal concepimento alla sua conclusione naturale o al disegno di legge Zan. A quanto risulta, sia Nosiglia sia i vescovi piemontesi – che hanno preso posizione persino sulla legge contro il gioco d’azzardo ma che non sono propriamente dei cuor di leone – hanno lasciato completamente soli quei laici dei Centri di aiuto alla vita che hanno ottenuto dalla Regione di entrare nei consultori e negli ospedali per attuare quell’informazione – prevista anche dalla legge 194 – e perciò fatti oggetto di una campagna di stampa aggressiva. Così pure, sul disegno di legge Zan e su alcuni suoi problematici profili, che hanno suscitato persino l’intervento diplomatico della Santa Sede, invano si è attesa una parola dai presuli, diventati campioni dell’ecclesiasticamente corretto, versione clericale dell’ideologia del pensiero unico del politicamente corretto.

Sorprendente è stata invece la presa di posizione a favore del disegno di legge Zan di don Luca Carrega, docente di Sacra Scrittura e incaricato della pastorale delle persone omosessuali. Non tanto per le solite motivazioni – l’«inaccettabile ingerenza del Vaticano» e la favola del povero e ingenuo Papa Francesco ostaggio della cattiva curia – quanto per il suo inserimento nella inedita categoria dei «parroci di strada». Questa sì, è una vera novità, tutta da indagare. Che ci fossero i “preti di strada” si sapeva, ma cosa siano i «parroci di strada» non risulta infatti ancora ben chiaro.

Sono arrivate poi, come sempre per San Giovanni, raffiche di nomine e trasferimenti che recano il segno del “tappabuchismo” in cui, per carenza di preti, si affidano ai parroci altre parrocchie in aggiunta a quelle che già reggono. Unica novità è la nomina del parroco di Pino Torinese e fido scudiero di monsignor Valter Danna, don Domenico Mitolo, a provicario generale, incarico transitorio in attesa del nuovo vescovo. Le voci della vigilia che indicavano in tale ruolo don Michele Roselli o don Alessandro Giraudo non hanno avuto conferma. Quest’ultimo, peraltro, è in predicato di diventare vescovo, forse di Tortona. Da segnalare, inoltre, uno scambio. Il parroco di Volpiano, don Claudio Bertero, scende a Roma per insegnare alla Pontificia Università Lateranense mentre ritorna in diocesi, prendendo il suo posto, il “boariniano” don Marco Ghiazza.

In piena ascesa il vescovo di Mondovì Egidio Miragoli. A pochi giorni dalla sua nomina a visitatore della Congregazione per il clero, giunge un altro importante incarico. Il Papa l’ha designato componente del Supremo tribunale della Segnatura Apostolica, l’ultima istanza del diritto canonico. Mondovì era un tempo una delle diocesi piemontesi più ricche di clero, oggi è agli ultimi posti. Miragoli, lombardo di Lodi, si è segnalato subito per il suo interventismo – si dice che governi a colpi di decreto – attirandosi parecchie critiche. Ad alcuni preti anziani, la maggioranza, ricorda la figura di monsignor Carlo Maccari inviato da Roma nel Monregalese nel 1963 dove si impose per i suoi modi autoritari (era stato mandato da Giovanni XXIII nel 1960 ad inquisire Padre Pio) finché – come si usava un tempo – fu “promosso”, nel 1968, arcivescovo di Ancona. I tempi però sono cambiati e per i vescovi farsi obbedire è diventata impresa improba, così anche Miragoli non riesce in alcun modo ad assegnare al suo presbitero, don Duilio Albarello, un incarico pastorale che lo veda mettere in pratica quei «percorsi di rinnovamento» dispensati a piene mani nell’insegnamento e nei convegni. Poiché l’obbedienza nella Chiesa, e non da oggi, non è più una virtù.

Lo sa bene fratel Enzo Bianchi, tornato alla grande fra il suo pubblico sabato 19 giugno in piazza Carlo Alberto dove ha trattato – nell’ambito di Torino Spiritualità – il tema biblico: «Non privarti di un giorno felice, non ti sfugga nulla di un legittimo desiderio» . Poiché, dice il Talmud, «alla fine dei giorni il Signore ci chiederà conto dei piaceri non soddisfatti, dei desideri non appagati». Un invito che da tempo, nella cultura dominante, pare sia stato raccolto e praticato in tutte le sue declinazioni. Adesso – basta con l’ascesi e le mortificazioni! – esso viene da un “monaco” e ciò non può che fare piacere e confermare il mondo nelle sue convinzioni suscitando i più scroscianti applausi.

A proposito di obbedienza, dobbiamo ritornare ancora su don Chiaffredo Olivero. Chi partecipasse alla Messa prefestiva o festiva presso la chiesa di San Rocco in via San Francesco d’Assisi, scoprirebbe che il buon rettore don Fredo continua a omettere il Credo, sia nella versione del simbolo apostolico sia in quello nicenocostantinopolitano. Evidentemente, il bonario rimbrotto dell’arcivescovo Nosiglia che lo aveva a suo tempo richiamato per il grave abuso, non deve averlo convinto. Se poi anche il cugino monsignor Derio – che lo aveva seguito nell’omissione della professione di fede a Pinerolo dove è vescovo – è uscito indenne dalle censure romane, cosa potrà mai fare Nosiglia? Se poi infine Derio prendesse il suo posto, il solco è tracciato. Non si tratterebbe che di una sperimentazione in vista di più avanzati ed ecumenici sviluppi.

Alla traslazione di mons. Olivero a Torino pare stia lavorando alacremente e da tempo il vescovo-viceparroco della Crocetta monsignor Guido Fiandino, capofila, insieme all’immarcescibile monsignor Giuseppe Anfossi, dell’ancora consistente (si fa per dire) ala pellegriniana del clero e che si ritrova nella Fraternità di Charles de Foucauld, luogo di coagulo delle loro istanze.

Oggi nella Chiesa è d’uso celebrare le sconfitte. Si moltiplicano infatti gli abbandoni, per mancanza di vocazioni, delle comunità religiose che da secoli o da decenni avevano le loro case e le loro chiese nelle città e nelle cittadine del Piemonte. Vendute le case e lasciate le chiese alle diocesi, queste ultime non sanno più che farne e le affidano, quando va bene, alle comunità etniche presenti o ai più svariati gruppi, oppure vengono chiuse in attesa di adibirle ad usi profani, come sta avvenendo con un ritmo sempre più intenso nei paesi del Nord Europa. Così a Cuneo una festante celebrazione, presieduta dal vescovo mons. Piero Del Bosco, ha dato l’addio ai gesuiti che erano presenti in città da quattro secoli. Il collegio detto “dei Tomasini” – dalla chiesa di San Tomaso – in cui generazione di studenti si erano formati, ora sarà venduto e a suggellare il tutto arriverà pure padre Federico Lombardi, esponente di una Compagnia sempre più in crisi. Si pensi che quest’anno al noviziato di Genova che serve per tutta l’Italia, sono entrati due aspiranti sacerdoti. Naturalmente, come al solito, si dirà che tali fatti non rappresentano un sintomo della crisi della fede e della Chiesa ma costituiscono «una bella opportunità».