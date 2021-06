Tav: polizia al lavoro per identificare autori assalto

La polizia, con il supporto degli esperti della scientifica, è al lavoro per identificare i No Tav che nella notte hanno attaccato il cantiere della Torino-Lione. Una cinquantina di persone travisate, probabilmente riconducibili ad aree antagoniste e anarchiche. Non si sono registrati feriti. Secondo la ricostruzione della Questura, Intorno alla mezzanotte i No Tav hanno acceso un fuoco a ridosso del cancello di ingresso al cantiere, domato con l'uso dell'idrante. Successivamente è iniziato un fitto lancio di pietre, bombe carta e razzi, durato per oltre un'ora, al quale le forze dell'ordine hanno risposto con l'idrante e con alcuni lacrimogeni. Si stanno ora visionando i filmati e le immagini per identificare i responsabili dell'assalto.