DIRITTI & ROVESCI

Non denigrò l'Egizio, assolto in appello deputato leghista

Ribaltata la sentenza di primo grado in cui Crippa era stato condannato a versare 15mila euro di risarcimento. Aveva contestato la campagna promozionale a favore di chi parla arabo. "Il diritto di critica è tutelato dalla Costituzione"

Assolto in Appello: il deputato e vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, non aveva rovinato la reputazione della Fondazione Museo delle antichità egizie di Torino quando, nel 2018, aveva contestato la decisione di offrire agevolazioni per l’ingresso nel museo ai cittadini di origine, lingua e cultura araba.

Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Torino, che ha ribaltato la sentenza di primo grado. Ormai tre anni fa Crippa aveva diffuso sui social un video in cui, tra le altre cose, criticava la scelta sottolineando che “gli italiani invece pagano”: in primo grado era stato condannato a versare 15mila euro di risarcimento. La Corte d’Appello di Torino ha ribaltato la sentenza, ricordando che il diritto di critica è tutelato dalla Costituzione e sottolineando che le parole di Crippa non erano mai degenerate in offese.