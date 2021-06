Damilano, "Salvini ha rinunciato politica per futuro Torino"

"Questo viaggio di Torino Bellissima ha trovato in Matteo Salvini un leader sempre disposto ad ascoltare, un amante dell'Italia che ha creduto per primo alla ricostruzione di Torino che passa da un progetto civico. Ha avuto la lungimiranza e la visione di fare un passo indietro con la politica per dare un nuovo futuro a Torino". Così su Facebook, a poche ore dall'incontro con il leader della Lega, il candidato sindaco di Torino Bellissima, e del centrodestra, Paolo Damilano. "Oggi saremo insieme a parlare di Torino e del futuro del Nord Ovest che passerà dalla Tav e dalla voglia della nostra città di tornare leader di questo territorio chiave per il Paese", aggiunge Damilano.