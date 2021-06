Prende reddito cittadinanza ma ha 16 auto, denunciato per truffa

Era intestatario di 16 auto e percepiva il reddito di cittadinanza, ma grazie alle indagini della polizia municipale di Firenze e dei carabinieri un 52enne è stato scoperto e denunciato per truffa ai danni dell'Inps, favoreggiamento e simulazione di reato. L'indagine è iniziata in seguito a due furti in abitazione messi a segno con un veicolo che poi è stato abbandonato, risultato intestato al 52enne, residente nel Torinese. L'uomo, sentito dagli investigatori, aveva negato il possesso dei 16 veicoli a lui intestati, compresa l'auto utilizzata per i furti, e aveva presentato querela contro ignoti. Dalle indagini tuttavia è emerso che il 52enne aveva aperto una società per usufruire proprio delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di autoveicoli.