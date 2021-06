Città metropolitana, critica situazione Protezione Civile

"Senza personale rimettiamo le deleghe di Protezione Civile". A lanciare l'allarme sulla situazione di criticità in cui si trova la Città metropolitana di Torino nell'esercitare questa funzione, il vicesindaco metropolitano Marco Marocco, in una lettera all'assessore regionale alla Protezione Civile, Marco Gabusi. Missiva che fa seguito alle due già inviate dalla sindaca Chiara Appendino al presidente Alberto Cirio, "senza ottenere risposta". "Con i recenti pensionamenti - spiega Marocco - la già insufficiente dotazione organica assegnata e che si ridurrà ulteriormente dopo l'estate a sole 2 unità, è diventata insostenibile". Marocco segnala dunque "l'assoluta necessità che la Regione Piemonte venga incontro alla Città metropolitana, quindi ai 312 Comuni afferenti, dotando la nostra struttura di almeno 10 unità di personale. In caso contrario - scrive -, dubito che sia possibile proseguire da parte nostra l'impegno a fianco dei Comuni. Formalizzare l’impossibilità a esercitare la delega della Regione Piemonte in materia di Protezione Civile sarebbe una scelta dolorosa ma obbligata". "Come per molte altre competenze che la legge Delrio ha tolto alle Province - osserva Marocco -, anche in questo caso la sottrazione di risorse e personale porta via alla Città metropolitana il ruolo strategico di ente di area vasta, che ben conosce i Comuni del suo territorio e che è nella condizione ideale per orchestrare le necessità, a maggior ragione quando si tratta di emergenza".