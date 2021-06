Comunali: Salvini, buone sensazioni per Torino e non solo

"Il governatore Alberto Cirio insieme alla Lega stanno facendo bene. Ho buone sensazioni per le prossime tornate amministrative, a Torino ma anche in provincia di Cuneo". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, lasciando il Tribunale di Cuneo, dove è parte lesa in un processo per diffamazione a carico dell'imprenditore Carlo De Benedetti. "Oggi sarò in Piemonte, in un tour dedicato ai temi del lavoro e delle infrastrutture, che servono a tutto il territorio: sarò a Chiomonte, al cantiere Tav, e incontrerò una delegazione di lavoratori Embraco", ha concluso Salvini che si è recato poi a pranzo con il senatore Giorgio Bergesio, il deputato Flavio Gastaldi e i consiglieri regionali Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso.