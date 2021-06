POLITICA & GIUSTIZIA

Diffamazione aggravata, condannata la Castelli

La viceministra grillina giudicata colpevole per i commenti pubblicati sui social nei confronti di una candidata del Pd di origini rumene: "Insulti sessisti". Sanzione di mille euro e dovrà pagare anche 5mila euro alla parte civile. Roscaneanu: "Ha vinto l'onestà"

Il tribunale di Torino ha condannato per diffamazione aggravata la viceministro dell’Economia Laura Castelli. Il procedimento riguardava un post su facebook in cui criticava una candidata Pd alle amministrative 2016, Lidia Loredana Roscaneanu. Sotto il post furono molti gli insulti sessisti e razzisti contro la donna, di origini romene. La Castelli è stata condannata a una sanzione di 1.032 euro e dovrà pagare 5mila euro alla parte civile. Condannati anche altri due imputati, mentre altre tre persone sono state assolte per la “tenuità del fatto”. A gennaio saranno processati altri 6 imputati che hanno scelto l’abbreviato e il patteggiamento. “Ha vinto l'onestà – commenta sul social Roscaneanu – abbiamo vinto noi, ho vinto. A riveder le stelle”, ringraziando il suo avvocato “un amico, il mio avvocato, il migliore, la persona dietro questa causa durata ben cinque lunghissimi anni”.

“Rispetto la sentenza, ma presenterò appello, certa che nel giudizio di secondo grado verrà riconosciuta la scriminante dell’esercizio del diritto di critica politica” replica Castelli. “Il post – prosegue – non aveva contenuto diffamatorio ma diretto a far emergere una notizia di interesse pubblico, inerente alla gara d’appalto irregolare relativa al bar del Palagiustizia di Torino. Per questa vicenda, lo scorso 21 marzo, il Tribunale di Torino ha emesso una sentenza di condanna a carico di otto imputati. La veridicità del fatto oggetto del post è il fondamento dell’esercizio di critica politica garantita dall’articolo 21 della Costituzione”.

La vicenda è relativa al 2016, alla vigilia delle elezioni amministrative. Castelli, su social, aveva postato una foto che ritraeva la Roscaneanu, giovane candidata del Pd nella Circoscrizione 3, insieme a Piero Fassino, all’epoca in corsa per il bis da sindaco a Palazzo Civico. Lo scatto era stato tagliato in modo che non comparisse un’altra candidata presente. “Che legami ci sono tra i due?” aveva scritto la deputata grillina, specificando che la donna lavorava come cassiera nel bar del Palagiustizia, il cui appalto era stato affidato “a un’azienda fallita tre volte” con un “ribasso sospetto”. E ancora: “La Procura indaga. Fassino candida la barista nelle sue liste. Quanto meno inopportuno, che dite?”. Il post, ripreso dal blog del Movimento 5 Stelle, in pochi minuti era stato ripreso in decine di profili di altri utenti con una serie di allusioni che fecero partire una autentico linciaggio da parte di attivisti e simpatizzanti grillini. Numerosi i commenti volgari e sessisti. “Sei la badante di Fassino”, “Sei l’amante di Fassino” quelli più gentili. In molti fecero espliciti riferimenti sessuali e razzisti.

La grillina dopo la richiesta di rinvio a giudizio aveva replicato sostenendo di aver riportato esclusivamente dei fatti, ribadendo di non aver commesso reati e di aver provveduto a cancellare i commenti con insulti. “L’odio e la rabbia degli altri hanno cambiato la mia vita – fu il commento della Roscaneanu all’atto della denuncia –. Diffondere sempre l’amore nonostante il mio cuore è pezzi. Oggi ho deposto come parte offesa al processo che vede come imputata, insieme ad altri haters, la signora Laura Castelli. Ho dovuto ripercorrere momenti difficili della mia vita incalzata da avvocati donna che non hanno esitato a pormi domande imbarazzanti sulla mia vita privata sebbene del tutto inutili ai fini processuali! Devastante nel 2016 e oggi ancora di più”.